Sardegna: Coldiretti, spesa sospesa nei mercati di Campagna amica

- Sarà una vigilia di Natale di solidarietà quello di Campagna amica. Domani, venerdì, in tutti i mercati (molti anticipati per Natale), oltre alla garanzia di acquistare prodotti freschi di stagione ed a km zero, ed i cesti regalo, si potrà dare un contributo alle famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica. Si effettuerà, infatti, la "Spesa sospesa contadina": tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell'usanza campana del "caffè sospeso", quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare made in Sardegna, di qualità e a km zero che gli agricoltori di Campagna amica e le associazioni caritevoli andranno a consegnare alle famiglie bisognose. (segue) (Rsc)