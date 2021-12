Sardegna: Coldiretti, spesa sospesa nei mercati di Campagna amica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fenomeno quello delle famiglie indigenti che con il Covid si è notevolmente allargato, con un aumento del disagio sociale che ha coinvolto fasce prima estranee al fenomeno, ed in particolare piccoli commercianti e lavoratori autonomi. Sono cresciuti i bisogni e le richieste soprattutto di beni alimentari. Secondo il rapporto sulla povertà della Caritas in Sardegna sono oltre centomila le famiglie alle prese con situazioni di povertà relativa. Nel 2020 il numero delle persone che hanno bussato alle porte della Caritas è cresciuto del 47 per cento rispetto al 2019 (il 51% lo ha fatto per la prima volta nel 2020). Si chiedono soprattutto aiuti di natura economica e occupazionale. La micro-voce più frequente è la "distribuzione di pacchi viveri". (segue) (Rsc)