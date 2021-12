Sardegna: Coldiretti, spesa sospesa nei mercati di Campagna amica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdì, saranno anticipati i mercati visto che sabato è il giorno di Natale, cosi come avverrà la prossima settimana con mercati venerdì 31. La spesa sospesa si terrà dunque domani, venerdì, a Quartu Sant'Elena nel mercato di Pitz'e Serra: i prodotti acquistati dai clienti e donati dalle aziende agricole saranno poi distribuite alla mensa del Viandante gestita dai Vincenziani.Anticipo anche a Oristano per il mercato coperto di via degli Artigiani e Abbasanta in piazza della Vittoria con spesa sospesa poi donata alle famiglie indigenti.Si tiene domani anche il mercato di Campagna amica di Nuoro in piazza Vittorio Emanuele, anche in questo caso i prodotti a km 0 della spesa sospesa andranno alle famiglie in difficoltà economica. A Sassari, nel mercato dell'Emiciclo (che si terrà anche in questo caso domani cosi come venerdì 31 dicembre) oltre alla spesa sospesa, grazie ai produttori di Campagna Amica saranno regalati ai bambini delle famiglie segnalate dalle figlie della Carità, dei giocattoli. (Rsc)