Taiwan: Kuomintang sollecita dimissioni ministro Esteri

- Il Partito conservatore Kuomintang ha sollecitato le dimissioni del ministro degli Esteri di Taiwan Joseph Wu, suggerendogli perfino di uccidersi per aver permesso la perdita di sei alleati diplomatici dall’inizio del suo mandato nel 2018. La principale forza d’opposizione a Taipei ha contestato il capo della diplomazia nel corso di una udienza legislativa in cui è stata esaminata, tra le altre cose, la rottura delle relazioni diplomatiche con il Nicaragua, a seguito della quale il Paese ha riallacciato i rapporti con la Cina. Motivando la perdita degli alleati con la crescente pressione diplomatica esercitata da Pechino piuttosto che con la gestione taiwanese delle relazioni, Wu ha esortato i vertici taiwanesi a coltivare rapporti con “Paesi che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo” e a non investire unicamente nel rapporto con i formali alleati. Alla domanda se si sarebbe dimesso se Taiwan avesse perso un altro alleato, Wu non ha dato una risposta diretta, dicendo solo “farò del mio meglio (per assicurarmi che non accada)". (Cip)