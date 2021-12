Bosnia: esponente croato presidenza Komsic, la comunità internazionale deve fermare Dodik

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone che minacciano l'esistenza della Bosnia Erzegovina non cessano la loro attività e se la comunità internazionale non fermerà l'esponente serbo della presidenza tripartita, Milorad Dodik, "saremo costretti a fermarlo noi". Lo ha dichiarato l'esponente croato della presidenza tripartita bosniaca, Zeljko Komsic, parlando all'emittente "Radiosarajevo.ba". "Nonostante tutti gli attacchi alla Bosnia Erzegovina, è sopravvissuto e continuerà a sopravvivere", ha dichiarato Komsic parlando di Dodik. "Gli stranieri, sia nostri amici che nemici", secondo Komsic, "devono sapere" che "non negozieremo" sull'esistenza delle istituzioni bosniache formate sulla base della Costituzione e delle leggi della Bosnia Erzegovina. "E' meglio se gli stranieri fermeranno Dodik, prima che lo faremo noi. Non abbiamo altra scelta, in quanto mette a rischio la pace nella regione ed in Europa", ha affermato l'esponente croato della presidenza bosniaca. (segue) (Seb)