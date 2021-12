Bosnia: esponente croato presidenza Komsic, la comunità internazionale deve fermare Dodik (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Repubblica Srpska si difenderà in una maniera organizzata e tra pochi mesi avrà le sue leggi per regolare il sistema giudiziario", ha ribadito ieri l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, sostenendo che Banja Luka è pronta a fare ogni sforzo per creare un sistema giudiziario "neutrale" e senza le influenze del governo centrale di Sarajevo. "L'annesso 1.3 degli accordi di Dayton garantisce che i rappresentanti politici eletti, i parlamentari e altri che hanno l'immunità politica non possono essere ritenuti responsabili da alcuna corte durante il loro mandato. Questa è una persecuzione politica come quella di 100 anni fa quando i serbi hanno lottato per i loro diritti", ha dichiarato l'esponente serbo della presidenza bosniaca annunciando "la fine del sistema giudiziario della Bosnia Erzegovina, ma non perché lo vuole Dodik". "Metteremo fuori gioco il Tribunale e l'Ufficio del procuratore della Bosnia Erzegovina", ha rimarcato Dodik evidenziando che il Parlamento locale di Banja Luka deciderà sul via libera di questo passaggio normativo. Secondo il politico serbo bosniaco, Sarajevo è in difficoltà sta attaccando tutti: "Serbia, Croazia, Slovenia e ora Ungheria, per non menzionare la Russia". (Seb)