Polonia: governatore Banca centrale, saranno necessari altri rialzi dei tassi di interesse

- Alla Polonia potrebbero servire altri rialzi dei tassi di interesse. Lo ha dichiarato il governatore della Banca nazionale polacca (Nbp), Adam Glapinski, parlando al portale “Obserwator Finansowy”. Allo stesso tempo, il governatore ha dichiarato che indicare un tasso di interesse ideale per frenare l’accelerazione dell’inflazione è “molto difficile”. Nel corso degli ultimi tre mesi il Consiglio di politica monetaria dell’Nbp ha deciso di alzare il tasso di riferimento dal minimo storico dello 0,1 per cento all’1,75 per cento. (Vap)