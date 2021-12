Pa: firmato contratto per comparto difesa-sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Firmato a palazzo Vidoni il contratto per il comparto difesa e sicurezza. E' quanto rende noto il ministero per la Pubblica amministrazione. Per il governo hanno sottoscritto l'intesa i ministri Renato Brunetta (Pubblica amministrazione), Marta Cartabia (Giustizia), Lorenzo Guerini (Difesa), Luciana Lamorgese (Interno) e, in rappresentanza del ministro Daniele Franco (Economia), il dottor Lino Castaldi. (Rin)