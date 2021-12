Recovery: da Bei-Mef 772 milioni per turismo e rigenerazione urbana in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha sottoscritto un accordo di finanziamento con il ministero dell'Economia e delle Finanze per la creazione di un Fondo di Fondi con un ammontare iniziale di 772 milioni di euro provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) ed afferenti ad interventi di competenza del ministero del Turismo e del ministero dell'Interno. La Bei - si legge in una nota - veicolerà queste risorse alle imprese tramite Intermediari finanziari da selezionare con manifestazione di pubblico interesse. Il Fondo dei Fondi interverrà a favore di imprese che proporranno programmi di investimento sostenibili, in linea con gli obiettivi e le priorità strategiche dei settori tematici del turismo e della rigenerazione urbana, per ottimizzare i risultati da perseguire grazie anche al collegato effetto leva che lo strumento in discorso è in grado di generare. Si prevede che il supporto della Banca dell'Unione europea sarà dedicato ad investimenti che promuovano la transizione verde e la trasformazione digitale nei settori interessati. Il supporto ai progetti partirà nel secondo trimestre del 2022 e l'implementazione del Fondo di Fondi avverrà in linea con la tempistica e le milestone previste nel Pnrr. (segue) (Com)