Recovery: da Bei-Mef 772 milioni per turismo e rigenerazione urbana in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 500 milioni di euro per il Turismo a supporto delle priorità strategiche condivise con il Ministero del Turismo: potranno essere finanziati progetti volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Inoltre, gli investimenti previsti comprenderanno interventi volti a potenziare la digitalizzazione delle imprese che operano nel settore. 272 milioni di euro per la rigenerazione urbana a supporto delle priorità strategiche condivise con il ministero dell'Interno: i finanziamenti necessari ai promotori privati, anche attraverso strutture in Ppp, per sviluppare investimenti tesi al miglioramento delle aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili. (segue) (Com)