Recovery: da Bei-Mef 772 milioni per turismo e rigenerazione urbana in Italia (3)

La vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti, ha dichiarato: "La Bei, come Banca dell'Unione europea, sostiene il governo italiano nello sviluppo e nell'attuazione del Pnrr per promuovere un'economia sostenibile e inclusiva. La Bei darà priorità ai progetti che favoriscano la transizione ecologica e la digitalizzazione, con il Fondo di Fondi destinato a rilanciare il settore turistico e la rigenerazione urbana". Il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera, ha dichiarato: "Dare attuazione ai progetti di investimento inseriti nel Pnrr e rispettare la tabella di marcia è la priorità alla quale lavora la nostra Amministrazione. La collaborazione con Bei sul Pnrr offre all'Italia un supporto prezioso per non mancare gli obiettivi di attuazione".