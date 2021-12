Covid: Oms, accelerazione su terze dosi rischia di prolungare la pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tedros ha ricordato che mentre in alcuni Paesi ricchi si intraprendono campagne di somministrazione delle terze dosi a tappeto, tre operatori sanitari su quattro in Africa sono ancora del tutti privi della copertura vaccinale. L'Oms stima che ai livelli attuali di produzione, e con una distribuzione equa delle dosi prodotte, sarebbe possibile arrivare a vaccinare l'intera popolazione adulta del Globo e a fornire la terza dose ai soggetti a rischio entro la fine del primo trimestre 2022. A questo proposito, Tedros si è anche espresso con decisione contro la somministrazione di terze dosi a soggetti giovani o giovanissimi, una pratica che a suo dire "non è giusta": "Anziché fornire una dose booster a un bambino in un Paese ricco, andrebbe data la priorità agli anziani in Paesi dove questi ultimi non sono stati ancora vaccinati", ha affermato il direttore dell'Oms. (Res)