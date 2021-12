Infrastrutture: Acs tra aggiudicatarie lavori stazione Chamartin per 207 milioni euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La joint venture composta da Acs - attraverso il gruppo Vias y Construcciones - insieme a San José, Comsa e Azvi ha vinto la gara per i lavori di ampliamento della stazione di Madrid Chamartin-Clara Campoamor di Madrid per 207 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", le imprese saranno incaricate di rimodellare e ampliare l'atrio della stazione e di costruire quattro binari supplementari per i treni ad alta velocità. Si tratta di opere preliminari dell'ampio rimodellamento che Adif, società pubblica che amministra le infrastrutture ferroviarie spagnole, ha pianificato per la stazione di Chamartin e il suo ambiente urbano, con cui intende creare un polo di trasporto di riferimento e il cui contratto, che è ancora in gara internazionale, ha un valore di circa un miliardo di euro. Il termine per la realizzazione di lavori è di cinque anni, anche se durante questo periodo la stazione rimarrà operativa, dato che le azioni saranno coordinate in modo tale da mantenere il traffico ferroviario e il servizio fornito ai passeggeri. (Spm)