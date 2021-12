Libia: presidente Menfi discute con Williams degli sforzi per rimuovere ostacoli a voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Stephanie Williams, ha riferito dei suoi incontri con le varie parti politiche con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alle elezioni durante un incontro con il presidente del Consiglio presidenziale, Mohamed Menfi. Lo ha riferito l'ufficio per i media del Consiglio in una nota, aggiungendo che le parti hanno discusso varie opzioni per il successo del processo politico e la conservazione del percorso consensuale nel Paese. Menfi ha sottolineato l'imparzialità del Consiglio presidenziale e la sua posizione equidistante da tutte le parti politiche. (Lit)