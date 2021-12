Regno Unito: Covid, Nhs pronta ad allestire ospedali da campo nei parcheggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) potrebbe allestire degli ospedali da campo nei parcheggi degli ospedali per far fronte a un potenziale aumento dei ricoveri per la variante Omicron del coronavirus. Come ha riferito il quotidiano "The Guardian", mense ospedaliere, uffici e sale riunioni potrebbero anche essere anch’essi convertiti in reparti provvisori nel caso l’Nhs risultasse in sovraccarico. Inoltre, stanno crescendo i timori che il numero dei dipendenti della sanità diminuisca sempre di più a causa delle quarantene per il contagio. Al momento nel Regno Unito un medico su dieci non è in servizio, mentre i direttori sanitari hanno avvertito che la nuova variante, altamente contagiosa, sta causando il più alto numero di assenze da inizio pandemia. (Rel)