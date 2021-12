Libia-Usa: Biden si congratula con Consiglio presidenziale per Giornata indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è congratulato con il presidente del Consiglio presidenziale libico, Mohammad Menfi, e con il popolo libico, in occasione della Giornata dell'indipendenza della Libia, che ricorre domani, 24 dicembre. Lo ha reso noto l'ufficio per i media del Consiglio presidenziale, affermando che le congratulazioni sono arrivate in un messaggio scritto. L’inquilino della Casa Bianca ha espresso le sue congratulazioni a nome del popolo statunitense, sottolineando "il suo sostegno e solidarietà al popolo libico, impegnato a ripristinare la propria sovranità e superare lunghi anni di conflitto".(Lit)