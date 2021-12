Libia: nuovo comandante distretto militare di Tripoli rifiuta sospensione della sua nomina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo comandante del distretto militare di Tripoli, il generale Abdel Qader Mansour Khalifa, ha espresso il suo rifiuto nei confronti della decisione di sospendere la sua nomina resa nota martedì 21 dicembre. Lo ha riferito l'emittente televisiva "218", aggiungendo che Mansour Khalifa ha ritenuto che la decisione violi la legge perché non è stata emessa dal comandante supremo dell'esercito, è stata diffusa attraverso i social network e non l'ha ricevuta ufficialmente. Il nuovo comandante ha confermato in una lettera indirizzata al capo dell'ufficio del comandante supremo delle forze armate che continuerà a svolgere le sue funzioni, denunciando pressioni da parte dei gruppi formazioni armate. (Lit)