Spagna: fonti stampa, accordo su riforma del lavoro "più vicino che mai"

- L'intesa tra il governo spagnolo e le parti sociali sulla riforma del lavoro "è più vicina che mai" e potrebbe materializzarsi sotto forma di un accordo di principio nelle prossime ore. Lo riferiscono fonti interne alle trattative consultate dal quotidiano "Cinco Dias". Sia le organizzazioni imprenditoriali che quelle sindacali hanno convocato una riunione dei loro organi direttivi questa mattina per valutare tutte le proposte sul tavolo. Le stesse fonti, tuttavia, rimangono molto caute e sottolineano che ci sono ancora alcune questioni da chiudere e "ci può essere qualcosa che, all'ultimo minuto, potrebbe rovinare l'accordo". La bozza prevederebbe un pacchetto di misure contro il lavoro a tempo determinato, sanzioni più severe per le frodi nei contratti di impiego, un nuovo contratto a tempo indeterminato per l'industria delle costruzioni, un nuovo regolamento sul subappalto, accordi settoriali in materia salariale e un nuovo modello di cassa integrazione straordinaria (Erte) che sostituirà quelli attuali. (Spm)