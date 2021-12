Emirati: Mubadala e G42 firmano accordo per costruzione campus biofarmaceutico ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano emiratino Mubadala ha firmato un accordo con Group 42, una società di intelligenza artificiale e cloud computing fondata ad Abu Dhabi, per la costruzione di un campus biofarmaceutico. Lo ha reso noto il quotidiano emiratino “The National”, secondo il quale la nuova struttura rientra negli sforzi compiuti dal Paese per diversificare l’economia. "Attraverso la creazione di questo campus in collaborazione con G42, stiamo investendo nell'innovazione e rafforzando un settore in rapido sviluppo", ha affermato Musabbeh al Kaabi, amministratore delegato di Mubadala. (Res)