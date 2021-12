Libia: la Germania esprime preoccupazione per il rinvio delle elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha espresso preoccupazione per il rinvio delle elezioni presidenziali in Libia, previste per domani 24 dicembre, dopo che l'Alta Commissione elettorale nazionale ha proposto di posticipare la data del voto al 24 gennaio 2022. Lo ha riferito il sito web d'informazione "Al Wasat", affermando che la posizione tedesca è stata chiarita dal ministro degli Esteri Annalena Baerbock, in una dichiarazione ai giornalisti dopo l'incontro con l'omologo lussemburghese Jean Asselborn a Berlino. Baerbock ha dichiarato dopo l'incontro che nelle ultime settimane il rinvio era certo, "ma ciò non esclude che sia motivo di preoccupazione". (Lit)