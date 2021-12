Egitto: cinque ministri partecipano a celebrazione del 75esimo anniversario della fondazione dell'Unicef

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque ministri del governo egiziano hanno partecipato alla celebrazione organizzata dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) in Egitto, in collaborazione con il ministero degli Affari esteri, in occasione del 75esimo anniversario della fondazione dell'organizzazione. Lo riferiscono i media locali, specificando alla cerimonia hanno partecipato Sameh Shoukry, ministro degli Affari esteri; Rania al Mashat, ministro della Cooperazione Internazionale, Hala Elsaid, ministro della Pianificazione; Nabila Makram, ministro dell'Immigrazione e Khaled al Anani, ministro del Turismo e delle Antichità. Nel suo discorso alla celebrazione, il ministro degli Esteri Shoukry ha affermato che lo Stato egiziano presta particolare attenzione alla promozione dei diritti umani, in generale, e dei diritti dei bambini, in particolare.(Cae)