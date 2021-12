Iraq: Stato islamico attacca milizie sciite a Salah al Din, due morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due membri delle Unità di mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie a maggioranza sciita inquadrate nelle forze armate irachene) sono rimasti uccisi in seguito ad un attacco dello Stato islamico (Is) nella provincia di Salah al Din, a nord di Baghdad. Lo rende noto l’emittente curdo-irachena “Rudaw”. Secondo la fonte, le Pmu avrebbero lanciato un’operazione di sicurezza per catturare la cellula terroristica responsabile dell’attacco. (Res)