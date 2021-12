Algeria: risultati finali elezioni amministrative, confermata vittoria Fronte di liberazione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità elettorale nazionale indipendente dell'Algeria ha confermato tutti i risultati preliminari annunciati il 30 novembre scorso, relativi alle elezioni amministrative tenute il 27 novembre. Il Fronte di liberazione nazionale (Fln) ha mantenuto il primo posto, secondo i risultati definitivi annunciati ieri dal capo dell'autorità, Mohammed Sharifi, durante una conferenza stampa tenuta. L’Fln ha mantenuto il primo posto, ottenendo 5.978 seggi nelle assemblee municipali, e in 124 ha ottenuto la maggioranza assoluta. Il Raggruppamento nazionale democratico (Rnd) ha mantenuto il secondo posto con 4.584 seggi e 58 comuni in cui ha ottenuto la maggioranza assoluta, mentre le liste indipendenti si sono classificate al terzo posto con 4.430 seggi, vincendo la maggioranza assoluta in 91 assemblee municipali. (Ala)