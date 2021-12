Covid: ecco le ipotesi sul tavolo della cabina di regia del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tamponi per partecipare a feste o recarsi in discoteca solo per coloro che non hanno ancora fatto la terza dose di vaccino contro il Covid-19. E la possibilità di prenotare la terza dose a tre mesi dalla seconda. Sono alcune delle ipotesi sul tavolo della cabina di regia del governo, in programma oggi alle 10:45, a palazzo Chigi, in vista del Consiglio dei ministri previsto per il pomeriggio, sempre di oggi, che tradurrà in un decreto legge le indicazioni emerse dalla riunione del mattino. I contagi aumentano e l'esecutivo scende in campo per contrastare la diffusione del virus. Allo studio anche l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in tutta Italia, con l'adozione di dispositivi di protezione individuale più sicuri, efficaci, come le Ffp2, in luoghi particolarmente affollati come mezzi pubblici, cinema o teatri. La durata del certificato verde rafforzato per vaccinati e guariti, poi, potrebbe essere ridotta da nove a sei o, addirittura, cinque mesi. Possibile, infine, per i cenoni di Natale e Capodanno nelle abitazioni private, il richiamo all'osservanza della regola del distanziamento e del divieto di assembramenti. (Rin)