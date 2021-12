Tunisia-Ue: colloqui telefonici tra ministro Esteri Jerandi e commissario Varhelyi, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni della Tunisia con l'Unione Europea e l'importanza di continuare a rafforzare i diversi ambiti di cooperazione tra le due parti sono state al centro di una telefonata tra il ministro degli Affari esteri, Othman al Jerandi, e il commissario per l'allargamento e la politica di vicinato dell'Unione europea, Olivier Varhelyi. Lo ha reso noto il ministero tunisino in un comunicato, secondo cui il ministro ha passato in rassegna le decisioni adottate dal presidente della Repubblica il 25 luglio e il 13 dicembre 2021, illustrando le varie tappe del futuro percorso politico e istituzionale, che culminerà nell'organizzazione delle elezioni legislative del 17 dicembre 2022. Da parte sua, Varhelyi ha sottolineato "la rinnovata disponibilità della parte europea a sostenere la Tunisia nella sua ricerca del consolidamento democratico e ripresa economica, sostenendo la cooperazione finanziaria, soprattutto attraverso l'attuazione della programmazione finanziaria per il periodo 2022-2027. "L'Unione europea rimarrà il partner su cui la Tunisia può contare per superare questo periodo delicato e ripristinare la vitalità economica", ha affermato Varhelyi, secondo quanto si legge nel teso del comunicato.(Tut)