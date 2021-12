Imprese: Fincantieri, consegnata "Viking Octantis", è la nona nave da crociera del 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fincantieri - prosegue la nota - ha avviato il suo rapporto con Viking nel 2012, dando fiducia alla società armatrice che faceva il suo ingresso nel mercato delle crociere oceaniche come start up. Dal primo ordine di due navi, oggi la collaborazione ha raggiunto le 20 unità in totale, incluse 'Viking Octantis' e 'Viking Polaris', e le opzioni. Si tratta di un record assoluto, il maggior numero di unità ordinate da un singolo armatore a un costruttore. Altre nove unità, incluse quelle in opzione, prenderanno il mare dagli stabilimenti italiani nei prossimi anni. (Com)