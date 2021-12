Difesa: Spagna, esportazioni armi pari a 1,6 miliardi di euro nel primo semestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di armi spagnole hanno raggiunto 1,6 miliardi di euro nella prima metà del 2021 con un incremento del 37,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno non eguagliando, tuttavia, i livelli pre-pandemia (2,4 miliardi di euro). Il 68,9 per cento delle esportazioni sono andate a partner della Nato, mentre il resto ad altri 51 Paesi, con l'Australia che si distingue come il terzo maggior cliente dell'industria militare spagnola con 269,9 milioni di euro, dopo la Francia (310,2 milioni di euro) e il Regno Unito (285,6 milioni di euro). L'Australia ha ricevuto una nave di rifornimento dal cantiere navale pubblico Navantia. La maggior parte delle vendite alla Francia corrisponde agli aerei da trasporto e da rifornimento in volo Airbus (301 milioni); mentre quelle al Regno Unito includono i veicoli blindati Ajax per l'esercito britannico, che sono parzialmente prodotti in Spagna da General Dynamics-Santa Barbara Sistemas (158,4). Dopo l'Australia, il più grande cliente dell'industria militare spagnola al di fuori della Nato e dell'Ue è l'Arabia Saudita con 55,7 milioni di euro tra gennaio e luglio 2021. (segue) (Spm)