Difesa: Spagna, esportazioni armi pari a 1,6 miliardi di euro nel primo semestre 2021 (2)

- "El Pais" evidenzia che il rapporto non include la vendita di cinque corvette alla Regia marina saudita per 1,8 miliardi di euro nonostante il fatto che la quinta e ultima nave è stata varata lo scorso 4 dicembre nel cantiere Navantia di San Fernando (Cadice). Non appena, dunque, le corvette saranno incorporate nelle statistiche, Riad prenderà il comando nell'acquisto di attrezzature militari spagnole, dove è già in testa per munizioni ed esplosivi. Il governo spagnolo ha inoltre autorizzato l'esportazione di attrezzature antisommossa a Cuba per 350 mila euro nella prima metà di quest'anno, prima della violenta repressione delle manifestazioni del luglio scorso. Il rapporto non spiega se l'esportazione dell'attrezzatura della polizia è stata effettuata in seguito o se si è deciso di sospendere la consegna a causa del rischio che venisse usata per reprimere manifestazioni pacifiche. L'esecutivo di Madrid ha posto il veto all'esportazione di un totale di 14,6 milioni di cartucce da caccia in Burkina Faso per 2,3 milioni per il rischio che finissero al mercato nero, mentre ha approvato l'esportazione di aerei militari in Mali per 41 milioni di euro. (Spm)