Giappone: Covid, nuovo caso di trasmissione locale Omicron a Kyoto

- Le autorità sanitarie del Giappone hanno confermato un secondo caso di trasmissione locale della variante Omicron del coronavirus. Lo riferisce la stampa giapponese, secondo cui a risultare positiva alla nuova variante è una donna 20enne della prefettura di Kyoto che non ha mai viaggiato all'estero. La donna ha accusato febbre e mal di testa il 19 dicembre, ed è risultata positiva alla Covid-19; ulteriori accertamenti hanno confermato che il virus è della variante Omicron, recentemente emersa nel Sudafrica e in rapida propagazione a livello globale. Il governatore della prefettura di Kyoto, Takatoshi Nishikawa, ha dichiarato che 7 persone entrate a stretto contatto con la donna sono state poste in isolamento. Nel frattempo, la stampa giapponese riporta i risultati di studi condotti nel Sudafrica, nel Regno Unito e in Giappone, da cui emergerebbe che la variante Omicron, pur se altamente trasmissibile, ha tassi di ospedalizzazione e sintomatologia grave inferiori di circa il 40 per cento alla variante Delta. (segue) (Git)