Giappone: Covid, nuovo caso di trasmissione locale Omicron a Kyoto (2)

- Il primo caso di trasmissione locale della variante Omicron della Covid-19 è stato confermato in Giappone ieri: la nuova variante è stata diagnosticata in tre membri di una famiglia che non hanno trascorsi all’estero. Il primo caso di trasmissione comunitaria del virus nel Paese è stato rilevato nella prefettura di Osaka, come annunciato oggi dal ministro della Salute Shigeyuku Goto, secondo cui il governo ha già attivato tutte le misure precauzionali necessarie. Dei tre soggetti contagiati, due – un insegnante e una donna di 30 anni – avevano già completato il ciclo di vaccinazione contro la Covid-19, mentre la terza persona contagiata è una bambina di 10 anni, ricoverata a scopo precauzionale con sintomi lievi. (segue) (Git)