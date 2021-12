Roma: controlli sul territorio, 4 arresti e un fermo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ed è in via del Corso che una pattuglia delle Sezione Volanti, nel corso dell'ordinario pattugliamento del territorio, ha intercettato un 31enne e una 27enne inseguiti da un giovane per aver appena rubato un cappello in un negozio e una confezione regalo contenente prodotti cosmetici in un altro negozio. Bloccati i due fuggitivi, i poliziotti hanno poi scoperto che, per guadagnarsi la fuga, B.A ha minacciato il giovane inseguitore mentre C.G. lo ha aggredito al collo graffiandolo sotto l'occhio sinistro. Entrambi i giovani sono stati arrestati per rapina aggravata in concorso. La IV Sezione Penale del Tribunale ha convalidato l'arresto e ha disposto per entrambi il divieto di ritorno nel Comune di Roma. Il Questore, sulla base dell'istruttoria della Divisione Anticrimine, ha inoltre emesso nei loro confronti due provvedimenti di Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di Roma, della durata rispettivamente di 2 e 3 anni ciascuno. (Rer)