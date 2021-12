Legge Bilancio: Mallegni (FI), su balneari scorciatoie inammissibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento nella legge di Bilancio "ha appena approvato l’ordine del giorno che punta al riordino della materia balneari e concessioni demaniali in genere, incluso il riconoscimento degli investimenti fatti e dell’avviamento commerciale delle imprese. Per molti di noi, incluso il sottoscritto, vedere arrivare in Aula norme di 'Natale' o norme 'scorciatoia' per strizzare l’occhio all’Unione europea non sarebbe una cosa piacevole". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, responsabile dipartimento Turismo del partito. "Mai sosterrò una legge che distrugge il settore balneare e che caccia di casa e dal lavoro migliaia di famiglie che hanno fatto la storia del turismo italiano - continua il parlamentare in una nota -. Siamo convinti come Forza Italia che serva un riordino e più volte lo abbiamo proposto, ma spesso ci siamo trovati soli. Non ci corre dietro nessuno, i tempi per elaborare una legge seria ci sono e non devono nascere da posizioni di 'presunto commiato' da altissimi incarichi nazionali. Spero che i nostri ministri, qualora 'apparisse' una norma del genere in Consiglio dei ministri, si oppongano e la facciano ritirare".(Com)