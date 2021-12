Usa: Biden, bene ok Fda a farmaco anti-Covid di Pfizer (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse ore la Fda ha autorizzato l'uso in emergenza del Paxlovid, pillola della casa farmaceutica Pfizer per la cura del Covid-19. Si tratta del primo trattamento per via orale del virus che riceve un via libera dalle autorità sanitarie. La pillola viene autorizzata in casi di sintomatologia lieve o moderata, e può essere somministrata in pazienti che siano risultati positivi, e le cui condizioni cliniche si considerano ad "alto rischio" di dover ricorrere a un ricovero ospedaliero o di morte. Il farmaco, che si potrà comprare solo con ricetta medica, dovrà essere assunto entro cinque giorni dalla scoperta dei sintomi, una volta accertato il contagio. L'auspicio delle autorità Usa è che l'introduzione di un trattamento che si può effettuare in casa possa alleggerire la pressione sugli ospedali, oggi aggravata dalla rapida diffusione della variante Omicron. (Nys)