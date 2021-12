Giappone: l'imperatore emerito Akihito compie 88 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imperatore emerito del Giappone Akihito, padre dell'attuale imperatore, Naruhito, ha compiuto 88 anni oggi, 23 dicembre. Lo riferisce la stampa giapponese, che rilancia un comunicato dell'Agenzia della casa imperiale secondo cui Akihito è divenuto così ufficialmente l'imperatore più longevo nella storia plurimillenaria della sua dinastia. Akihito sarebbe generalmente in buona salute: dopo aver abdicato al Trono del crisantemo nel 2019 - primo tra i suoi predecessori a farlo in oltre 200 anni - l'ex imperatore ha trascorso gran parte del 2021 presso la residenza imperiale Takanawa assieme alla moglie, l'imperatrice emerita Michiko. A causa della pandemia di Covid-19, Akihito ha perlopiù evitato gli eventi pubblici, limitando le uscite a interessi personali come ricerche nel campo della biologia marina. (Git)