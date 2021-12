Usa: Biden pronto a ricandidarsi alla Casa Bianca se sarà in buona salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che si è insediato alla Casa Bianca lo scorso gennaio ed ha compiuto da allora 79 anni, ha dichiarato che intende candidarsi per un secondo mandato presidenziale nel 2024, a condizione di essere in buona salute. Biden ha espresso le sue aspirazioni politiche nel corso di una intervista televisiva ieri, 22 dicembre. "Intendiamoci, ho un gran rispetto del destino, che è intervenuto nella mia vita molte, molte volte. Se sarò in salute come lo sono adesso - in buona salute - allora mi ricandiderò", ha detto il presidente. Biden ha aggiunto che la sua candidatura sarebbe ancor più probabile se sul fronte repubblicano si ricandidasse alla Casa Bianca Donald Trump, oggi 75enne. (Nys)