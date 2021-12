Giappone: regolatori preparano quadro legale per guida autonoma di livello 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia della Polizia nazionale del Giappone definirà un quadro normativo per autorizzare la circolazione di veicoli a guida autonoma di livello 4, il cui impiego sarà limitato inizialmente ai servizi di trasporto nelle aree rurali del Paese. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che cita fonti governative di quel Paese. Viene classificata come guida autonoma di livello 4 la capacità di un mezzo di circolare autonomamente su strade pubbliche senza la presenza di un conducente umano a bordo. Introdurre tale tipologia di veicoli in Giappone richiederà un emendamento della legge sul traffico stradale, che secondo il quotidiano potrebbe essere presentata alla Dieta giapponese durante la prossima sessione primaverile. Le autorità giapponesi stanno valutando la concessione del permesso operativo alle società di autobus nelle aree meno popolate del Paese entro la fine dell'anno fiscale 2022 (marzo 2023). Il permesso potrebbe essere esteso ad oltre 40 località del Paese entro il 2025. (Git)