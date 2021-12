Usa: Covid, positivo anche il vice capogruppo democratico alla Camera Clyburn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato a stretto contatto "per circa 30 minuti" con un collaboratore che è poi risultato positivo alla Covid-19. Lo ha riferito la Casa Bianca tramite una nota, precisando che il contatto è avvenuto durante un volo a bordo dell'aereo presidenziale, l'Air Force One. Il collaboratore sarebbe un "membro dello staff di livello intermedio", solitamente non a contatto con il presidente. "Il funzionario era pienamente vaccinato e aveva ricevuto la terza dose, ed era risultato negativo a un tampone prima di salire a bordo dell'Air Force One", riferisce la nota, secondo cui il soggetto ha iniziato ad avvertire i sintomi della Covid-19 solo nei giorni successivi, risultando positivo ad un ulteriore controllo. La portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ha riferito che il presidente è risultato negativo ad un tampone Pcr effettuato lunedì 20 dicembre. (segue) (Nys)