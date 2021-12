Usa: Covid, positivo anche il vice capogruppo democratico alla Camera Clyburn (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha promesso di non imporre nuovi lokdown a scuole e attività imprenditoriali questo inverno, in risposta alla propagazione della variante Omicron del coronavirus. Durante un discorso tenuto dalla Casa Bianca il 21 dicembre, Biden ha avvertito che la nuova variante aumenterà il numero dei contagi nel Paese sia tra i vaccinati che tra i non vaccinati nel corso delle prossime settimane. "Un'altra delle domande poste dalla gente è se si tornerà alla situazione di marzo 2020", ha detto Biden, riferendosi al periodo di prima risposta alla pandemia segnato dalla restrizioni più rigide alle attività sociali, economiche e culturali. "La risposta è assolutamente no". Il presidente ha citato il tasso di vaccinazione nel Paese e la scorta di materiale protettivo negli ospedali tra le ragioni che consentiranno di superare l'inverno senza ricorrere alle misure di distanziamento più drastiche. "Lo scorso anno pensavamo che l'unico modo di tenere i nostri figli al sicuro fosse di chiudere le scuole. Oggi sappiamo di più, e abbiamo più risorse per tenere le scuole aperte", ha detto il presidente. (segue) (Nys)