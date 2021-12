Usa: Covid, positivo anche il vice capogruppo democratico alla Camera Clyburn (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Biden ha anche espresso soddisfazione per il pronunciamento di una corte d'appello in favore dell'obbligo di vaccinazione federale per i dipendenti delle grandi aziende, contestato in sede giudiziaria e sospeso in diversi Stati Usa. Infine, il presidente ha rilanciato l'iniziativa di tracciamento tramite la somministrazione di tamponi domiciliari: il governo federale, ha annunciato Biden, "acquisterà mezzo miliardo (...) di test rapidi, e le consegne inizieranno a gennaio. "Porteremo quei test agli americani gratis, e predisporremo siti web dove poterli ordinare a domicilio". Lo sforzo logistico sarà assistito da 1.300 funzionari medici delle Forze armate e dall'agenzia Fema. (Nys)