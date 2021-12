Corea del Sud-Usa: Seul rafforzerà cooperazione "orientata al futuro" nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud rafforzerà la cooperazione "orientata al futuro" con gli Stati Uniti su fronti quali le catene di fornitura e le nuove tecnologie, curando al contempo sforzi per la "prevenzione dei conflitti" con la Cina. Lo afferma il piano politico per il 2022 pubblicato oggi dal ministero degli Esteri sudcoreano, da cui emerge il tentativo dell'amministrazione del presidente Moon Jae-in di calibrare una strategia nazionale che consenta a Seul di navigare nelle acque insidiose della crescente rivalità tra le due maggiori potenze mondiali, che sono anche i due principali partner commerciali della Corea del Sud. Il rapporto, pubblicato congiuntamente ai ministeri di Unificazione e Difesa, costituisce l'ultimo resoconto in materia di diplomazia, sicurezza e politiche inter-coreane dell'amministrazione Moon prima della scadenza del singolo mandato presidenziale quinquennale consentitogli dalla Costituzione di quel Paese. (segue) (Git)