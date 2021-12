Corea del Sud-Usa: Seul rafforzerà cooperazione "orientata al futuro" nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Amplieremo ulteriormente gli orizzonti della cooperazione tra Corea del Sud e Stati Uniti continuando a promuovere progetti di cooperazione orientati al futuro, in aree quali la salute pubblica, il mutamento climatico, le catene di fornitura e le tecnologie all'avanguardia", si legge nel documento ministeriale. Nell'ambito della "diplomazia tecnica e scientifica", Seul di impegna ad approfondire la cooperazione con gli Usa su applicazioni quali l'intelligenza artificiale, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la tecnologia quantistica e lo sviluppo spaziale. Dal summit alla Casa Bianca tra Moon e il presidente Usa Joe Biden, lo scorso maggio, i due Paesi si sono attivati per estendere il partenariato strategico bilaterale oltre l'ambito della sicurezza e ad una serie di questioni globali. Per quanto riguarda la Cina, Seul intende approfittare del 30mo anniversario dello stabilimento delle relazioni bilaterali, il prossimo anno, per intensificare gli scambi di alto livello e prevenire futuri conflitti con Pechino. (Git)