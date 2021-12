Belgio: Covid, da 26 dicembre chiusi teatri, cinema e sale spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 26 dicembre il Belgio chiuderà teatri, cinema, sale concerti e parchi di attrazione al chiuso per arginare l'avanzata del coronavirus. "Avevamo tutti sperato in un Natale differente", ha detto il primo ministro, Alexander De Croo. "Lo scorso anno i ristoranti, i caffè, i negozi e i parrucchieri erano chiusi, L'anno scorso, durante le vacanze di Natale non potevamo quasi vederci. Quest'anno ci si può vedere", ha affermato il premier. (Frp)