Lazio: Vincenzi (Pd), bene accordo Regione-sindacati per meno tasse

24 luglio 2021

- Con un accordo tra Cgil, Cisl, Uil e l'assessorato al Bilancio della Regione Lazio è stato stabilito "che, a partire dal primo gennaio, non ci sarà alcun aumento delle addizionali Irpef per i redditi da lavoro e pensione medio bassi". Così in una nota Marco Vincenzi (Pd), presidente del Consiglio regionale del Lazio. "Un altro punto centrale dell'accordo prevede di istituire entro il 10 gennaio un tavolo di confronto che possa definire, entro e non oltre la prima decade del mese di marzo 2022, l'intero impianto del sistema delle addizionali regionali all'Irpef, anche attraverso la qualificazione della spesa corrente. Un passo avanti importante nel confronto tra istituzioni e sindacati", conclude Vincenzi. (Com)