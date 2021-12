© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domaniREGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il commissario straordinario dell'emergenza Covid-19 Gen. Francesco Paolo Figliuolo, visitano il centro vaccinale pediatrico presso Explora Museo dei bambini. Partecipano l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato e il direttore generale Asl Roma 1 Angelo Tanese. L'evento si svolge a Roma – Explora Museo dei bambini - Via Flaminia, 80. (ore 11)- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho e il direttore della Dia, Maurizio Vallone firmano un protocollo per la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata e per assicurare il successo nell’attuazione delle procedure di appalto relative al Pnrr e dei programmi operativi 2014-2020 di Fesr, Fse, Feasr e del Piano sviluppo e coesione (Psc). All'vento interviene anche Luciana Lamorgese, Ministero dell'Interno. L’evento viene trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio. L’evento si svolge a Roma, presso la sede della Direzione nazionale antimafia, Via Giulia 52. (ore 15)(Rer)