Rifiuti: Gualtieri, raccogliamo 1.500 tonnellate in più a settimana, primi risultati

22 luglio 2021

- "Non abbiamo mai detto che in meno di due mesi avremmo risolto tutti i problemi della pulizia di Roma, perché non sarebbe riuscito neanche a Superman. Ma dopo alcune difficoltà iniziali, ce l'abbiamo messa tutta e i primi risultati si vedono: raccogliamo 1500 tonnellate in più di rifiuti a settimana". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al Tg2 Post. "Credo che potremo dire di aver raggiunto un primo obiettivo, ma per raggiungere standard di eccellenza che la città merita abbiamo bisogno di un tempo adeguato - ha aggiunto il sindaco -. Il 28 dicembre faremo una conferenza stampa in cui daremo conto dei primi risultati". (Rer)