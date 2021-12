© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarò un grande elettore per la presidenza della Repubblica, ma fare nomi o ipotesi adesso è deleterio". Lo ha detto, in merito ad una eventuale candidatura di Giuliano Amato per il Quirinale, Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e della regione Friuli-Venezia Giulia, ospite di "Stasera Italia", su Rete4. (Rin)