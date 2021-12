Roma: Gualtieri, con Giubileo completo rifacimento strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Abbiamo avviato un piano per riasfaltare le strade e messo in bilancio le risorse per rifare tutte le strade della città. Con il Giubileo vogliamo arrivare ad un completo rifacimento delle strade delle città''. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Tg2 Post. (Rer)