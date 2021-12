Roma: Gualtieri, ho invitato Totti in Campidoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Ho incontrato Francesco Totti a Roma-Inter, occasione non fausta da un punto di vista calcistico, ma è stata un'emozione anche per me. L'ho invitato a venirmi a trovare in Campidoglio, ci sentiamo dopo le feste". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri al Tg2 Post. (Rer)