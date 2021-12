Perù: scandalo corruzione in Petroperù, nuovo blitz della procura nel palazzo del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Investigatori della procura del Perù hanno effettuato un nuovo blitz presso il palazzo del governo, a Lima, per raccogliere documenti utili nell'inchiesta per corruzione su appalti irregolari con la compagnia energetica statale Petroperú. Lo rivela la stampa locale. Il presidente, Pedro Castillo, risulta tra gli indagati. Secondo il procuratore anticorruzione Norah Cordova, l'azione è stata necessaria per terminare il lavoro di raccolta di documenti interrotto il giorno prima. Il governo si è mostrato disponibile a collaborare con la procura. In particolare Castillo ha affermato di concedere l'accesso ai suoi conti bancari e alla sua corrispondenza. (Brb)