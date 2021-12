Usa: crisi catene di fornitura, la Casa Bianca afferma di aver "salvato il Natale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha rivendicato i progressi della sua amministrazione nel far fronte alla crisi delle catene di fornitura internazionali e della logistica Usa, che da mesi causano gravi disagi alla grande distribuzione tra scaffali vuoti e sensibili aumenti dei prezzi di materie prime e dei beni di consumo. "La tanto paventata crisi non c'è stata. I pacchi si muovono, i regali vengono consegnati, e gli scaffali non sono vuoti", ha detto il presidente ieri, 22 dicembre, durante un incontro alla Casa Bianca con la task force per le catene di fornitura e con amministratori delegati di aziende come FedEx, Gap e dell'Associazione americana delle autorità portuali. L'incontro giunge sull'onda di quella che la Fondazione nazionale dei rivenditori al dettaglio (Nrf) ha definita "la miglior stagione delle feste di sempre", sull'onda della ripresa rispetto al 2020, segnato dagli effetti più gravi della pandemia di Covid-19. "Buona notizia: abbiamo salvato il Natale", ha detto ieri la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki. (segue) (Nys)